Wenn Alkohol, Drogen oder Gewalt das Familienleben beherrschen: Chemnitzer Verein sucht dringend Ersatzfamilien für besondere Kinder

Der Verein „Indira Gandhi“ sucht Pflegeeltern. Allerdings benötigen die nicht nur ein offenes Herz für Kinder und ihre speziellen Lebenslagen, sondern auch eine bestimmte Ausbildung.

Eine liebevolle Kindheit prägt das ganze Leben. Doch was, wenn Eltern nicht in der Lage sind, Liebe und Fürsorge aufzubringen? Wenn sie alkoholabhängig oder drogensüchtig sind, Gewalt im Alltag eine Rolle spielt, sie unter Traumata leiden oder die Mutter im Gefängnis sitzt? In derartigen und anderen Fällen sucht das Jugendamt nach...