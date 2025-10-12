Wenn der Bus Verspätung hat: Warum sich Eltern in Claußnitz um ihre erwachsenen Kinder sorgen

Für Eltern von behinderten Kindern ist der Alltag eine Herausforderung. Wenn dann noch der Bus Verspätung hat, steigt die Sorge. Das haben Marie-Kristin, Sven und Manjana aus Claußnitz erlebt.

Nicht auszudenken, wenn es kühler wird. Jens Ehnert schaut sorgenvoll auf Tochter Marie-Kristin. Vor 24 Jahren kam sie mit Trisomie 21 auf die Welt. Besser bekannt als Down-Syndrom, eine genetische Besonderheit, bei der das Chromosom 21 dreifach statt wie üblich zweifach vorhanden ist. Die junge Frau ist anders und erzählt gern über ihr Leben,... Nicht auszudenken, wenn es kühler wird. Jens Ehnert schaut sorgenvoll auf Tochter Marie-Kristin. Vor 24 Jahren kam sie mit Trisomie 21 auf die Welt. Besser bekannt als Down-Syndrom, eine genetische Besonderheit, bei der das Chromosom 21 dreifach statt wie üblich zweifach vorhanden ist. Die junge Frau ist anders und erzählt gern über ihr Leben,...