Wenn die Friedenstaube unter den Panzer gerät: IHK Chemnitz stellt Meister des Galgenhumors aus

Unter dem Motto „Keine leise Friedenstaube“ stellen sächsische Karikaturisten zum zweiten Mal im Foyer der Industrie- und Handelskammer aus. Mitunter hat die Realität die Kunst schon überholt.

In der Bundestagskantine stehen ein Mann und eine Frau und lesen: „Heute: Ragout von der Friedenstaube". Kommentar: „Wie geil ist das denn?!!" Gezeichnet von dem in Flöha geborenen Uwe Krumbiegel, Stammzeichner beim Satiremagazin „Eulenspiegel". Eine andere Zeichnung, von Stephan Buße, Künstlername BuBE, geboren in Aue: Zwei...