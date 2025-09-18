Wenn die Friedenstaube unter den Panzer gerät: IHK Chemnitz stellt Meister des Galgenhumors aus

Chemnitz
Unter dem Motto „Keine leise Friedenstaube“ stellen sächsische Karikaturisten zum zweiten Mal im Foyer der Industrie- und Handelskammer aus. Mitunter hat die Realität die Kunst schon überholt.
In der Bundestagskantine stehen ein Mann und eine Frau und lesen: „Heute: Ragout von der Friedenstaube“. Kommentar: „Wie geil ist das denn?!!“ Gezeichnet von dem in Flöha geborenen Uwe Krumbiegel, Stammzeichner beim Satiremagazin „Eulenspiegel“. Eine andere Zeichnung, von Stephan Buße, Künstlername BuBE, geboren in Aue: Zwei...
