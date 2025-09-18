Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wenn die Friedenstaube unter den Panzer gerät: IHK Chemnitz stellt Meister des Galgenhumors aus

Steffen Jacob bekam für sein Engagement für die Karikaturenausstellung einen Kaktus und einen Gutschein für eine neue Staffelei.
Steffen Jacob bekam für sein Engagement für die Karikaturenausstellung einen Kaktus und einen Gutschein für eine neue Staffelei. Bild: Matthias Zwarg
Steffen Jacob bekam für sein Engagement für die Karikaturenausstellung einen Kaktus und einen Gutschein für eine neue Staffelei.
Steffen Jacob bekam für sein Engagement für die Karikaturenausstellung einen Kaktus und einen Gutschein für eine neue Staffelei. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Wenn die Friedenstaube unter den Panzer gerät: IHK Chemnitz stellt Meister des Galgenhumors aus
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Motto „Keine leise Friedenstaube“ stellen sächsische Karikaturisten zum zweiten Mal im Foyer der Industrie- und Handelskammer aus. Mitunter hat die Realität die Kunst schon überholt.

In der Bundestagskantine stehen ein Mann und eine Frau und lesen: „Heute: Ragout von der Friedenstaube“. Kommentar: „Wie geil ist das denn?!!“ Gezeichnet von dem in Flöha geborenen Uwe Krumbiegel, Stammzeichner beim Satiremagazin „Eulenspiegel“. Eine andere Zeichnung, von Stephan Buße, Künstlername BuBE, geboren in Aue: Zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
05.09.2025
5 min.
Letztes Wochenende der Chemnitzer Ibug: Werden die umstrittenen Kunstwerke gezeigt?
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch lassen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Nach den Antisemitismusvorwürfen haben sich die Veranstalter mit Experten beraten und entschieden. Auch einer der kritisierten Künstler hat sich inzwischen geäußert.
Jens Eumann
02.09.2025
4 min.
150 Jahre Eisenbahnstrecke Chemnitz–Aue: Warum Eisenbahner neidisch auf die „glorreiche Zeit“ zurückblicken
Axel Schlenkrich vom Eisenbahnmuseum Schwarzenberg bringt am Wochenende historische Loks auf die historische Strecke.
Die Industrialisierung brachte Chemnitz als Industriemetropole auf die Schienenkarte. 1875 wurde die Strecke nach Aue eröffnet. 150 Jahre später wird die Verbindung aber ganz anders genutzt.
Erik Anke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
Mehr Artikel