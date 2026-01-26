MENÜ
  • „Wenn sich nichts ändert, muss ich zumachen“: Chemnitzer Tagesmutter bangt um Existenz

„Wenn sich nichts ändert, muss ich zumachen“: Chemnitzer Tagesmutter bangt um Existenz
Janine Kormos betreut auf dem Kaßberg kleine Kinder in kleiner Gruppe. Seit 14 Jahren. Doch der Geburtenrückgang macht ihr Betreuungsmodell zunehmend zunichte.

Im vergangenen Sommer hat Janine Kormos den 14. Geburtstag ihrer Tagespflege „Spatzennest“ auf dem Kaßberg gefeiert. Ob es einen 15. geben wird, steht in den Sternen. Aber nicht, weil die Chemnitzerin ihre Arbeit an den Nagel hängen will. „Mir fehlen einfach genügend Kinder“, sagt sie.
