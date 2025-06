„Wer arbeiten geht, wird noch mehr bestraft“: Burgstädter Stadtrat beschließt umstrittene Erhöhung der Kita-Beiträge

Trotz der Warnungen eines dreifachen Vaters bleibt Burgstädt bei der Erhöhung der Kita-Beiträge. Der Stadtrat sieht die finanzielle Notwendigkeit. Was die Eltern jetzt erwartet.

Wie ein Lauffeuer hat es sich in Burgstädt herumgesprochen: Der Stadtrat will höhere Kita-Beiträge ab 1. September beschließen. Ein dreifacher Vater appellierte zu Beginn der Stadtratssitzung in dieser Woche, den Beschluss abzusetzen. Bisher bezahle er 145 Euro je Kind für einen Platz. Hinzu komme das Essen, etwa die gleiche Summe. „Wer...