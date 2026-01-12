MENÜ
  Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt

Chemnitz Umland
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
Von Jonas Patzwaldt
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwei Edelstahl-Pflanzkübel aus einer Grundstückseinfahrt in der Sachsenstraße in Limbach-Oberfrohna gestohlen. Die Tat ereignete laut Polizei sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag.
