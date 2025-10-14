Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weststraße in Limbach-Oberfrohna: Freistaat gibt weitere Details zur Sanierung bekannt

Ab April 2026 soll die Weststraße in Limbach-Oberfrohna saniert werden.
Ab April 2026 soll die Weststraße in Limbach-Oberfrohna saniert werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Ab April 2026 soll die Weststraße in Limbach-Oberfrohna saniert werden.
Ab April 2026 soll die Weststraße in Limbach-Oberfrohna saniert werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz Umland
Weststraße in Limbach-Oberfrohna: Freistaat gibt weitere Details zur Sanierung bekannt
Redakteur
Von Julia Grunwald
2026 soll die Staatsstraße in der Großen Kreisstadt nach jahrelangem Warten für mehrere Millionen Euro gebaut werden. Für Autofahrer bedeutet das zahlreiche Sperrungen und Umleitungen.

Das lange Warten auf die Sanierung der Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll im kommenden Jahr ein Ende haben. Wie im September bekannt wurde, soll die wichtige Verbindungsstraße im Zentrum der Großen Kreisstadt ab dem Frühjahr saniert werden. Da es sich bei der Weststraße um eine Staatsstraße handelt, ist der Freistaat Sachsen...
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
25.09.2025
4 min.
Limbach-Oberfrohnaer Oberbürgermeister zur Baustellensituation in der Stadt: „Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer“
In Limbach-Oberfrohna müssen Autofahrer zurzeit viel Umleitung fahren.
Zahlreiche Baustellen erschweren derzeit Anwohnern und Autofahrern das Leben. Der OB spricht von einer „erträglichen“ Situation, wirbt aber um Verständnis. Die Situation wird sich wohl noch verschärfen.
Julia Grunwald
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
29.09.2025
2 min.
Weststraße in Limbach-Oberfrohna wird saniert
Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll bald saniert werden.
Im Stadtrat warnte OB Gerd Härtig zuletzt vor einer Verschlimmerung der Baustellensituation 2026. Nun ist der Grund bekannt: Die lang erwarteten Bauarbeiten auf der Weststraße stehen an. Wann ist es soweit?
Julia Grunwald
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel