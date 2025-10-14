Weststraße in Limbach-Oberfrohna: Freistaat gibt weitere Details zur Sanierung bekannt

Chemnitz Umland
2026 soll die Staatsstraße in der Großen Kreisstadt nach jahrelangem Warten für mehrere Millionen Euro gebaut werden. Für Autofahrer bedeutet das zahlreiche Sperrungen und Umleitungen.
Das lange Warten auf die Sanierung der Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll im kommenden Jahr ein Ende haben. Wie im September bekannt wurde, soll die wichtige Verbindungsstraße im Zentrum der Großen Kreisstadt ab dem Frühjahr saniert werden. Da es sich bei der Weststraße um eine Staatsstraße handelt, ist der Freistaat Sachsen...
