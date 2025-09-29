Weststraße in Limbach-Oberfrohna wird saniert

Im Stadtrat warnte OB Gerd Härtig zuletzt vor einer Verschlimmerung der Baustellensituation 2026. Nun ist der Grund bekannt: Die lang erwarteten Bauarbeiten auf der Weststraße stehen an. Wann ist es soweit?

Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna gleicht einem Flickenteppich. Seit Jahren warten Stadt und Einwohner auf eine Sanierung der Verbindungsstraße mitten im Stadtzentrum. Nun ist es soweit. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV), das für die Staatsstraße verantwortlich ist, mitteilt, ist der Baustart für 2026 geplant. „Die... Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna gleicht einem Flickenteppich. Seit Jahren warten Stadt und Einwohner auf eine Sanierung der Verbindungsstraße mitten im Stadtzentrum. Nun ist es soweit. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV), das für die Staatsstraße verantwortlich ist, mitteilt, ist der Baustart für 2026 geplant. „Die...