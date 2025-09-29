Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • |

  • Weststraße in Limbach-Oberfrohna wird saniert

Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll bald saniert werden.
Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll bald saniert werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Bild: Toni Söll/Archiv
Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll bald saniert werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz Umland
Weststraße in Limbach-Oberfrohna wird saniert
Redakteur
Von Julia Grunwald
Im Stadtrat warnte OB Gerd Härtig zuletzt vor einer Verschlimmerung der Baustellensituation 2026. Nun ist der Grund bekannt: Die lang erwarteten Bauarbeiten auf der Weststraße stehen an. Wann ist es soweit?

Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna gleicht einem Flickenteppich. Seit Jahren warten Stadt und Einwohner auf eine Sanierung der Verbindungsstraße mitten im Stadtzentrum. Nun ist es soweit. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV), das für die Staatsstraße verantwortlich ist, mitteilt, ist der Baustart für 2026 geplant. „Die...
