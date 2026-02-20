Chemnitz
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
In Chemnitz müssen sich Autofahrer wieder zunehmend auf härtere Zeiten einstellen, einschließlich Baustellen und Umleitungen. Für eine der größten, die in diesem Jahr geplant sind, beginnen schon am Montag die Vorbereitungen: an der Clausstraße, einer wichtigen Nord-Süd-Querverbindung im Osten der Stadt.
Erschienen am: 20.02.2026 | 19:30 Uhr