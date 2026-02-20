MENÜ
  • Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht

Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden. Bild: Andreas Seidel
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.

In Chemnitz müssen sich Autofahrer wieder zunehmend auf härtere Zeiten einstellen, einschließlich Baustellen und Umleitungen. Für eine der größten, die in diesem Jahr geplant sind, beginnen schon am Montag die Vorbereitungen: an der Clausstraße, einer wichtigen Nord-Süd-Querverbindung im Osten der Stadt.
Erschienen am: 20.02.2026 | 19:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
