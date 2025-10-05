Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wie bei TV-Richterin Barbara Salesch: Chemnitzer Richter lässt Rangelei nachspielen

Mit kuriosen Fällen hatte Richterin Barbara Salesch immer zu tun.
Mit kuriosen Fällen hatte Richterin Barbara Salesch immer zu tun. Bild: Collage: Carstensen/dpa/Archiv/Michael Müller
Mit kuriosen Fällen hatte Richterin Barbara Salesch immer zu tun.
Mit kuriosen Fällen hatte Richterin Barbara Salesch immer zu tun. Bild: Collage: Carstensen/dpa/Archiv/Michael Müller
Chemnitz
Wie bei TV-Richterin Barbara Salesch: Chemnitzer Richter lässt Rangelei nachspielen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Zeugen vor Gericht aussagen, dann ist manchmal nicht ganz klar, wie eine Situation tatsächlich wirkte. Der Fall: Ein Abend, an dem ein offenbar nerviger Nachbar und eine angetrunkene Frau in einem Haus im Yorckgebiet aufeinandertrafen.

„Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr“, sagt der Richter irgendwann im Laufe der Verhandlung. Es geht um Körperverletzung. Eine Frau soll unter anderem mit einem Teleskopschlagstock auf einen Mann eingeschlagen haben. Und auch die Angeklagte kam nicht heil aus der Situation heraus. Ein eskalierter Streit, dessen Verlauf verworren ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
08.09.2025
3 min.
„Wird demnächst wieder Anzeigen hageln“ – skurrile Verhandlung um Streit unter Dorfbewohnern vor Chemnitzer Amtsgericht
Ein Streit unter Dorfnachbarn landete nun vor dem Amtsgericht.
Einst spielten Kinder und Enkel zusammen, dann zerstritten sich zwei Familien. Nun will eine der Frauen von der anderen bedroht worden sein. Das Problem: Die Angeschuldigte war zum Tatzeitpunkt gar nicht da.
Benjamin Lummer
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
24.09.2025
4 min.
35 Jahre nach Friedlicher Revolution: Chemnitzer Umweltbibliothek zerschlagen
Ende einer Chemnitzer Institution: Die Umweltbibliothek im Umweltzentrum an der Henriettenstraße, ein Kind des Aufbruchs in der DDR 1989/90, ist aufgelöst.
Gegründet in den Monaten des Umbruchs 1989/90 in einem ehemaligen Stasi-Objekt, wird der mehrere Tausend Medien umfassende Bestand derzeit aufgelöst. Eigentlich sollte er in die Stadtbibliothek umziehen. Hat das Rathaus den Stadtrat hinters Licht geführt?
Michael Müller
Mehr Artikel