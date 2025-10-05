Wie bei TV-Richterin Barbara Salesch: Chemnitzer Richter lässt Rangelei nachspielen

Chemnitz
Wenn Zeugen vor Gericht aussagen, dann ist manchmal nicht ganz klar, wie eine Situation tatsächlich wirkte. Der Fall: Ein Abend, an dem ein offenbar nerviger Nachbar und eine angetrunkene Frau in einem Haus im Yorckgebiet aufeinandertrafen.
„Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr“, sagt der Richter irgendwann im Laufe der Verhandlung. Es geht um Körperverletzung. Eine Frau soll unter anderem mit einem Teleskopschlagstock auf einen Mann eingeschlagen haben. Und auch die Angeklagte kam nicht heil aus der Situation heraus. Ein eskalierter Streit, dessen Verlauf verworren ist.
