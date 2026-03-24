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Die Neefestraße ist eine der am stärksten genutzten Zufahrtsstraßen auch für Pendler in die Innenstadt.
Die Neefestraße ist eine der am stärksten genutzten Zufahrtsstraßen auch für Pendler in die Innenstadt. Foto: Ulf Dahl
Eine auch bei Pendler oft genutzte Variante ist die City-Bahn, die beispielsweise nach Aue, Burgstädt, Hainichen, Thalheim und Stollberg fährt.
Eine auch bei Pendler oft genutzte Variante ist die City-Bahn, die beispielsweise nach Aue, Burgstädt, Hainichen, Thalheim und Stollberg fährt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Bei CAC-Engineering können Pendler mit E-Autos neuerdings vergünstigt auf dem Firmengelände laden.
Bei CAC-Engineering können Pendler mit E-Autos neuerdings vergünstigt auf dem Firmengelände laden. Foto: Dirk Hanus/CAC-Gruppe
Die Neefestraße ist eine der am stärksten genutzten Zufahrtsstraßen auch für Pendler in die Innenstadt.
Die Neefestraße ist eine der am stärksten genutzten Zufahrtsstraßen auch für Pendler in die Innenstadt. Foto: Ulf Dahl
Eine auch bei Pendler oft genutzte Variante ist die City-Bahn, die beispielsweise nach Aue, Burgstädt, Hainichen, Thalheim und Stollberg fährt.
Eine auch bei Pendler oft genutzte Variante ist die City-Bahn, die beispielsweise nach Aue, Burgstädt, Hainichen, Thalheim und Stollberg fährt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Bei CAC-Engineering können Pendler mit E-Autos neuerdings vergünstigt auf dem Firmengelände laden.
Bei CAC-Engineering können Pendler mit E-Autos neuerdings vergünstigt auf dem Firmengelände laden. Foto: Dirk Hanus/CAC-Gruppe
Chemnitz
Wie Chemnitzer Firmen Pendler unterstützen
Redakteur
Von Christian Mathea
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Chemnitz ist die Pendlerhauptstadt Sachsens. Prozentual gesehen bietet die Stadt mehr Menschen aus dem Umland Jobs als Dresden und Leipzig. Was hat das für Auswirkungen?

117.000 Frauen und Männer arbeiten in Chemnitz in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Davon ist fast jeder Zweite ein Einpendler, in Zahlen sind es 51.600 Personen. Die absoluten Einpendlerzahlen sind in Leipzig (107.700) und Dresden (98.300) zwar deutlich höher, allerdings ist der prozentuale Anteil geringer. In Leipzig liegt der...
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