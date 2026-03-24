Wie Chemnitzer Firmen Pendler unterstützen

Chemnitz ist die Pendlerhauptstadt Sachsens. Prozentual gesehen bietet die Stadt mehr Menschen aus dem Umland Jobs als Dresden und Leipzig. Was hat das für Auswirkungen?

117.000 Frauen und Männer arbeiten in Chemnitz in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Davon ist fast jeder Zweite ein Einpendler, in Zahlen sind es 51.600 Personen. Die absoluten Einpendlerzahlen sind in Leipzig (107.700) und Dresden (98.300) zwar deutlich höher, allerdings ist der prozentuale Anteil geringer. In Leipzig liegt der... 117.000 Frauen und Männer arbeiten in Chemnitz in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Davon ist fast jeder Zweite ein Einpendler, in Zahlen sind es 51.600 Personen. Die absoluten Einpendlerzahlen sind in Leipzig (107.700) und Dresden (98.300) zwar deutlich höher, allerdings ist der prozentuale Anteil geringer. In Leipzig liegt der...