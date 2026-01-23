Wie Chemnitzer Unternehmen mit der Zollpolitik der USA umgehen

Corona-Pandemie, Russlands Angriff auf die Ukraine und dann zuletzt neue Zölle und Zolldrohungen in den USA. Unternehmen mit internationalem Geschäft müssen immer mehr Krisen meistern.

Deutschland ist eine Exportnation. Auch sächsische Unternehmen profitierten jahrelang von sicheren Handelsbeziehungen. Doch die Lage ändert sich gerade schlagartig. „Selbst dort, wo Frieden herrscht, sind durch stark schwankende Zollsätze oder Einfuhrstopps kaum mehr stabile Exporte möglich", sagt Sebastian Liebold, Referent für...