Wie dringend muss in Chemnitz die Südring-Brücke erneuert werden, Herr Baubürgermeister?

Nach dem Einsturz der Carola-Brücke wird die von Zehntausenden Autofahrern genutzte Brücke über die B 95 intensiv überwacht. Nun gibt es neue Erkenntnisse über ihren Zustand.

Wie schlimm steht es um die Chemnitzer Brücken? Diese Frage bereitet der Bauverwaltung im Technischen Rathaus allerlei Sorgen seit dem spektakulären Einsturz der Carola-Brücke in Dresden im vergangenen Jahr. Denn auch in Chemnitz gibt es mehrere Brücken ähnlicher Bauart, die in etwa zur selben Zeit errichtet wurden.