Wie ein Betrugsfall über millionenschwere Pharma-Patente am Chemnitzer Amtsgericht landete

Chemnitz
Vielversprechende Mittel gegen Krebs hätten aus den Forschungen werden sollen. Alles weltweit patentiert. Doch ging der Gesellschaft das Geld aus. Um die Patente vor den Gläubigern zu schützen, heckten die Gesellschafter einen Plan aus.
3000 Seiten ist die Prozessakte dick. Acht Prozesstage waren für die Verhandlung gegen drei Männer angesetzt, die im Verdacht stehen, die Insolvenz einer Biotech-Firma verschleppt zu haben. Sie sollen außerdem versucht haben, wertvolle Patente herauszulösen.
