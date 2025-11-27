Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie ein Betrugsfall über millionenschwere Pharma-Patente am Chemnitzer Amtsgericht landete

Medikamente basieren auf jahrelanger Forschungsarbeit, die sich die Pharmafirmen durch Patente schützen lassen.
Medikamente basieren auf jahrelanger Forschungsarbeit, die sich die Pharmafirmen durch Patente schützen lassen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wie ein Betrugsfall über millionenschwere Pharma-Patente am Chemnitzer Amtsgericht landete
Von Christian Mathea
Vielversprechende Mittel gegen Krebs hätten aus den Forschungen werden sollen. Alles weltweit patentiert. Doch ging der Gesellschaft das Geld aus. Um die Patente vor den Gläubigern zu schützen, heckten die Gesellschafter einen Plan aus.

3000 Seiten ist die Prozessakte dick. Acht Prozesstage waren für die Verhandlung gegen drei Männer angesetzt, die im Verdacht stehen, die Insolvenz einer Biotech-Firma verschleppt zu haben. Sie sollen außerdem versucht haben, wertvolle Patente herauszulösen.
17:21 Uhr
5 min.
Zeit für Revanche – über 38.500 Fans fiebern mit DFB-Frauen
Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus?
Im Nations-League-Finale treffen die deutschen Fußballerinnen erneut auf Spanien. Der Einsatz von Torhüterin Berger ist noch offen, Mittelfeldstar Brand schwärmt von der Hinspiel-Kulisse.
David Joram, dpa
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
17:23 Uhr
5 min.
Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt
Das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist ab dem 27.11. überall im Handel und zum Stream verfügbar.
Es wurde viel gemunkelt über das neue Kraftklub-Album. Wird es ihr letztes sein? In welche Richtung geht es? Nun ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ draußen und liefert Antworten. Eine Rezension.
Josua Gerner
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
24.11.2025
3 min.
„Er ist mit sich und seiner Umwelt nicht mehr klar gekommen“: Über einen turbulenten Gerichtsprozess wegen Brandstiftung in Chemnitzer Wohnhaus
In dieser Wohnung im Lutherviertel hat der Angeklagte große Schäden hinterlassen.
Die Geschehnisse in der Wohnung am 29. April 2025 im Lutherviertel beschäftigten die Polizei den ganzen Tag. Erst soll der Mieter einen Wasserschaden verursacht, dann Feuer gelegt haben. Seit Montag muss er sich dafür verantworten.
Christian Mathea
18:00 Uhr
3 min.
Arbeiter verliert bei Arbeitsunfall in Chemnitz einen Unterschenkel: Warum die Führungskräfte straffrei bleiben
Ein schwerer Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb wurde nun vor Gericht verhandelt.
Der Mann war von einem schweren Stahlteil getroffen worden. Ein Gutachter erkannte Versäumnisse der Geschäftsführung und des Fertigungsleiters. Trotzdem kam es nicht zu einer Verurteilung.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel