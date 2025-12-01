Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kevin Schüffler im Büro des SFZ, wo er im Projekt „Kibalu“ mitarbeitet.
Kevin Schüffler im Büro des SFZ, wo er im Projekt „Kibalu“ mitarbeitet. Bild: Steffi Hofmann
Dank einer speziellen Tastatur und Sprachsteuerung kann Kevin Schüffler am PC arbeiten.
Dank einer speziellen Tastatur und Sprachsteuerung kann Kevin Schüffler am PC arbeiten. Bild: Steffi Hofmann
Mithilfe seines Blindenstocks findet sich Kevin Schüffler in den Büroräumen gut zurecht.
Mithilfe seines Blindenstocks findet sich Kevin Schüffler in den Büroräumen gut zurecht. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Wie ein blinder Chemnitzer Spitzenleistung erbringt
Von Steffi Hofmann
Kevin Schüffler kam sehend zur Welt. Mit Anfang 20 verliert er Stück für Stück sein Augenlicht. Nach einem psychischen Tief rappelt er sich auf und meistert eine Ausbildung mit herausragendem Ergebnis.

Wer mit Kevin Schüffler telefoniert, hat einen jungen Mann am Ohr, der freundlich und kompetent klingt. Niemand würde ahnen, dass der 32-Jährige am anderen Ende der Leitung nichts sieht. Erst recht nicht, wenn man dann auch noch E-Mails von ihm bekommt. „Das geht alles ganz gut, mit einer extra Braillezeile an der PC-Tastatur“, erklärt...
