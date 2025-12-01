Wie ein blinder Chemnitzer Spitzenleistung erbringt

Kevin Schüffler kam sehend zur Welt. Mit Anfang 20 verliert er Stück für Stück sein Augenlicht. Nach einem psychischen Tief rappelt er sich auf und meistert eine Ausbildung mit herausragendem Ergebnis.

Wer mit Kevin Schüffler telefoniert, hat einen jungen Mann am Ohr, der freundlich und kompetent klingt. Niemand würde ahnen, dass der 32-Jährige am anderen Ende der Leitung nichts sieht. Erst recht nicht, wenn man dann auch noch E-Mails von ihm bekommt. „Das geht alles ganz gut, mit einer extra Braillezeile an der PC-Tastatur“, erklärt...