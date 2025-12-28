Wie ein Chemnitzer für den Traum seiner Freunde-Finden-App zum Programmierer wurde

Seit vergangener Woche ist „Groopia“ im App-Store gelistet. Damit sollen sich Menschen in einer Stadt unkompliziert zu einer Freizeitaktivität zusammenfinden. Ein Angebot, das der Erfinder in seiner Studienzeit selbst gern genutzt hätte.

Aus Chemnitz kommen mittlerweile einige clevere Apps für das Smartphone. Da wäre die Jobtausch-App „Jobswop" für Pendler, die Musikstudio-App der Cucumber-Company oder die Apps von Huddle-Sports mit Spielen für Sportfans. Mit der App „Groopia" ist jetzt ein weiteres Made-in-Chemnitz-Angebot dazugekommen.