Wie einst Christo: Architekten wollen Chemnitzer Hochhaus-Ruine verhüllen

Das Gebäude an der Zwickauer Straße soll für mehrere Wochen ein echter Hingucker werden. Eine Sanierung rückt dagegen in weite Ferne.

Eingeschlagene Fenster, besprühte Fassade und zuletzt wiederholt Brandstiftung: Das Hochhaus an der Zwickauer Straße ist für viele Chemnitzer ein Symbol für Stillstand und Vandalismus. Kurzzeitig erlangte der Elfgeschosser durch das Kraftklub-Video zum Song „Chemie Chemie ya" gewissen Kultstatus. Der wurde längst wieder durch das...