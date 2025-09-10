Wie einst Christo: Architekten wollen Chemnitzer Hochhaus-Ruine verhüllen

Chemnitz
Das Gebäude an der Zwickauer Straße soll für mehrere Wochen ein echter Hingucker werden. Eine Sanierung rückt dagegen in weite Ferne.
Eingeschlagene Fenster, besprühte Fassade und zuletzt wiederholt Brandstiftung: Das Hochhaus an der Zwickauer Straße ist für viele Chemnitzer ein Symbol für Stillstand und Vandalismus. Kurzzeitig erlangte der Elfgeschosser durch das Kraftklub-Video zum Song „Chemie Chemie ya“ gewissen Kultstatus. Der wurde längst wieder durch das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.