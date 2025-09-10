Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Wie einst Christo: Architekten wollen Chemnitzer Hochhaus-Ruine verhüllen

Von der Ruine zum Hingucker? Architekten wollen das Hochhaus verhüllen.
Von der Ruine zum Hingucker? Architekten wollen das Hochhaus verhüllen.
Chemnitz
Wie einst Christo: Architekten wollen Chemnitzer Hochhaus-Ruine verhüllen
Von Benjamin Lummer
Das Gebäude an der Zwickauer Straße soll für mehrere Wochen ein echter Hingucker werden. Eine Sanierung rückt dagegen in weite Ferne.

Eingeschlagene Fenster, besprühte Fassade und zuletzt wiederholt Brandstiftung: Das Hochhaus an der Zwickauer Straße ist für viele Chemnitzer ein Symbol für Stillstand und Vandalismus. Kurzzeitig erlangte der Elfgeschosser durch das Kraftklub-Video zum Song „Chemie Chemie ya“ gewissen Kultstatus. Der wurde längst wieder durch das...
