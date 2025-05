Wie gehen Städte mit dem Wandel um? Von Chemnitz über Manchester bis nach Finnland

Im Spannungsfeld zwischen rasantem wirtschaftlichen Wachstum und Zusammenbruch sind Ideen gefragt. Im Industriemuseum wird auf sechs Städte geschaut.

Chemnitz.

Einblicke in die Entwicklung von Chemnitz von der Industrialisierung bis zur Gegenwart bietet die Ausstellung „Tales of Transformation“, die derzeit im Industriemuseum gezeigt wird. Chemnitz gab den Startschuss für die Industrialisierung in Sachsen und entwickelte sich zum „sächsischen Manchester“. Doch diese „Manchester“ finden sich in ganz Europa und zeigen, dass Chemnitz mit seinen Herausforderungen nicht allein ist: das französische Manchester Mulhouse, das finnische Tampere, das bulgarische Gabrovo, das polnische Łódź und das namensgebende Manchester in Nordengland. Wie geht man dort mit dem industriekulturellen Erbe um? Welche Strategien haben die Städte für ihre Zukunft? Es gibt Geschichten von Menschen zu entdecken, die die Industriebauten des 19. Jahrhunderts mit neuem Leben füllen. Da werden Gießereien zu Universitäten, Spinnmühlen zu Luxus-Lofts und Fabrikhallen zu Atelierhäusern. (gp) Foto: Ulf Dahl