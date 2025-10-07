Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wie haben Sie das geschafft, Herr Vieweg?“: Chemnitzer Elektro-Betrieb kann sich die Azubis aussuchen

„Wie haben Sie das geschafft, Herr Vieweg?“: Chemnitzer Elektro-Betrieb kann sich die Azubis aussuchen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Firma Elektro Vieweg hat mit ihrer neuen Lehrwerkstatt einen „Spielplatz der Elektrotechnik“ geschaffen. Der bringt dem Chef jede Menge Bewerbungen und eine erneute Auszeichnung ein.

Die Liebe zum Basketball brachte Leon-Bastian Lath vor vier Jahren zu seinem Ausbildungsplatz. Weil er selbst den Sport betreibt und Niners-Fan ist, wurde er auf die Firma Elektro Vieweg aufmerksam – sie sponsert die Chemnitzer Niners. Leon-Bastian Lath ist jetzt im vierten Lehrjahr zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Im Januar...
24.09.2025
2 min.
Nach „Freie Presse“-Podium zu Arena-Plänen in Chemnitz: „Es wird langsam Zeit...“
Tino Fritzsche (CDU) im Gespräch mit Friedbert Greif vom Büro Alber Speer + Partner Ffm.
Erste Stimmen aus der Stadtpolitik drängen auf eine politische Diskussion über das Projekt – und senden positive Signale an die Initiatoren.
Michael Müller
25.09.2025
4 min.
Braucht Chemnitz ein Stadion für große Leichtathletik-Wettbewerbe?
Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP.
Trotz klammer Kassen wird im Chemnitzer Rathaus über ein neues ambitioniertes Ziel diskutiert. OB Sven Schulze warnt davor, unerfüllbare Hoffnungen zu wecken. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Michael Müller
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
