„Wie haben Sie das geschafft, Herr Vieweg?“: Chemnitzer Elektro-Betrieb kann sich die Azubis aussuchen

Die Chemnitzer Firma Elektro Vieweg hat mit ihrer neuen Lehrwerkstatt einen „Spielplatz der Elektrotechnik“ geschaffen. Der bringt dem Chef jede Menge Bewerbungen und eine erneute Auszeichnung ein.

Die Liebe zum Basketball brachte Leon-Bastian Lath vor vier Jahren zu seinem Ausbildungsplatz. Weil er selbst den Sport betreibt und Niners-Fan ist, wurde er auf die Firma Elektro Vieweg aufmerksam – sie sponsert die Chemnitzer Niners. Leon-Bastian Lath ist jetzt im vierten Lehrjahr zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Im Januar... Die Liebe zum Basketball brachte Leon-Bastian Lath vor vier Jahren zu seinem Ausbildungsplatz. Weil er selbst den Sport betreibt und Niners-Fan ist, wurde er auf die Firma Elektro Vieweg aufmerksam – sie sponsert die Chemnitzer Niners. Leon-Bastian Lath ist jetzt im vierten Lehrjahr zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Im Januar...