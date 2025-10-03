Wie Leonardo da Vinci: Künstlerin nutzt Natur als Druckstock

In einer neuen Ausstellung im Hauptgebäude des Botanischen Gartens wird filigrane Blattkunst gezeigt. Die Technik dafür ist sehr alt.

Anke Dilé Wissing ist gern in der Natur unterwegs. Wenn ihr Blick bei Spaziergängen durch den Wald auf besonders schöne Blätter fällt, werden die schonmal zum Kunstobjekt. „Die Natur ist der Künstler. Ich helfe ihr dabei, das sichtbar zu machen“, sagt Anke Dilé Wissing.