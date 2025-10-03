Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wie Leonardo da Vinci: Künstlerin nutzt Natur als Druckstock

Künstlerin Anke Dilé Wissing an ihren Werken, die im Botanischen Garten ausgestellt sind.
Künstlerin Anke Dilé Wissing an ihren Werken, die im Botanischen Garten ausgestellt sind. Bild: Steffi Hofmann
Künstlerin Anke Dilé Wissing an ihren Werken, die im Botanischen Garten ausgestellt sind.
Künstlerin Anke Dilé Wissing an ihren Werken, die im Botanischen Garten ausgestellt sind. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Wie Leonardo da Vinci: Künstlerin nutzt Natur als Druckstock
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer neuen Ausstellung im Hauptgebäude des Botanischen Gartens wird filigrane Blattkunst gezeigt. Die Technik dafür ist sehr alt.

Anke Dilé Wissing ist gern in der Natur unterwegs. Wenn ihr Blick bei Spaziergängen durch den Wald auf besonders schöne Blätter fällt, werden die schonmal zum Kunstobjekt. „Die Natur ist der Künstler. Ich helfe ihr dabei, das sichtbar zu machen“, sagt Anke Dilé Wissing.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
13.09.2025
4 min.
In Chemnitz unterwegs mit dem Pilzberater: Welche Arten für Vitalität sorgen
Wolfgang Friese leitete am Samstag eine Pilzwanderung im Wald am Botanischen Garten.
Wolfgang Friese hat sich seit Jahrzehnten der Welt der Pilze verschrieben. Über sogenannte Vitalpilze hat er jetzt ein Buch geschrieben. Die wachsen auch in heimischen Wäldern.
Steffi Hofmann
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
09.08.2025
2 min.
Ausstellung zeigt Pflanzenvielfalt an Straßen und Wegen
Im Botanischen Garten in Chemnitz richtet derzeit eine Schau den Fokus auf Gewächse, die man meist übersieht.
Galina Pönitz
Mehr Artikel