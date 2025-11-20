Wie sich eine Chemnitzer Nachwuchsautorin den Traum vom ersten eigenen Buch erfüllt

Lara Starec schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten. Schon lange ist es ihr Wunsch, die auch an Leser zu bringen. Doch in der Verlagswelt Fuß zu fassen, ist ihr bisher nicht gelungen. Jetzt versucht sie es auf eigene Faust.

Eine Deutsch-Hausaufgabe in der zweiten Klasse gab ihr den Weg vor. „Wir sollten damals eine Geschichte schreiben. Seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, Geschichten zu schreiben“, erzählt Lara Starec. Heute ist sie 21 Jahre alt und hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Eine Deutsch-Hausaufgabe in der zweiten Klasse gab ihr den Weg vor. „Wir sollten damals eine Geschichte schreiben. Seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, Geschichten zu schreiben“, erzählt Lara Starec. Heute ist sie 21 Jahre alt und hat ihren ersten Roman veröffentlicht.