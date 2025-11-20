Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nachwuchsautorin Lara Starec mit dem Cover ihres ersten eigenen Buches.
Nachwuchsautorin Lara Starec mit dem Cover ihres ersten eigenen Buches. Bild: Steffi Hofmann
In Deutschland erscheinen pro Jahr Zehntausende neue Bücher. Dennoch ist es schwer für neue Autoren.
In Deutschland erscheinen pro Jahr Zehntausende neue Bücher. Dennoch ist es schwer für neue Autoren. Bild: Robert Michael/dpa
Lara Starec hat jahrelang an der Story gefeilt.
Lara Starec hat jahrelang an der Story gefeilt. Bild: Steffi Hofmann
Nachwuchsautorin Lara Starec mit dem Cover ihres ersten eigenen Buches.
Nachwuchsautorin Lara Starec mit dem Cover ihres ersten eigenen Buches. Bild: Steffi Hofmann
In Deutschland erscheinen pro Jahr Zehntausende neue Bücher. Dennoch ist es schwer für neue Autoren.
In Deutschland erscheinen pro Jahr Zehntausende neue Bücher. Dennoch ist es schwer für neue Autoren. Bild: Robert Michael/dpa
Lara Starec hat jahrelang an der Story gefeilt.
Lara Starec hat jahrelang an der Story gefeilt. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Wie sich eine Chemnitzer Nachwuchsautorin den Traum vom ersten eigenen Buch erfüllt
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lara Starec schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten. Schon lange ist es ihr Wunsch, die auch an Leser zu bringen. Doch in der Verlagswelt Fuß zu fassen, ist ihr bisher nicht gelungen. Jetzt versucht sie es auf eigene Faust.

Eine Deutsch-Hausaufgabe in der zweiten Klasse gab ihr den Weg vor. „Wir sollten damals eine Geschichte schreiben. Seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, Geschichten zu schreiben“, erzählt Lara Starec. Heute ist sie 21 Jahre alt und hat ihren ersten Roman veröffentlicht.
