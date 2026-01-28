MENÜ
  • Wie weiter mit dem Congress-Hotel? Das sagen Chemnitzer Politiker

Eines der markantesten Gebäude in Chemnitz steht vor einer ungewissen Zukunft.
Susanne Schaper, Chefin der Linken im Stadtrat, will die Uni ins Boot holen.
Sieht wenig Handhabe: Volker Dringenberg (AfD).
Eines der markantesten Gebäude in Chemnitz steht vor einer ungewissen Zukunft.
Susanne Schaper, Chefin der Linken im Stadtrat, will die Uni ins Boot holen.
Sieht wenig Handhabe: Volker Dringenberg (AfD).
Chemnitz
Wie weiter mit dem Congress-Hotel? Das sagen Chemnitzer Politiker
Von Michael Müller
Vom Wahrzeichen zur Brache? Das Aus für den Hotelbetrieb im einstigen „Interhotel Kongress“ sorgt im Chemnitzer Stadtrat für Diskussionen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Nach der angekündigten Schließung des Chemnitzer Congress-Hotels haben Vertreter mehrerer Parteien die Stadtverwaltung aufgefordert, sich an der Suche nach einer Perspektive für das Gebäude zu beteiligen. „Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsbereich Wirtschaft im Rathaus das aktiv begleitet“, sagte Sabine Drechsler (SPD) in der Sitzung...
22.01.2026
Erste Reaktionen auf Schließungspläne des Congress-Hotels in Chemnitz
Das Hotelhochhaus prägt seit Jahrzehnten die Kulisse der Innenstadt.
Das Traditionshaus in der Innenstadt steht vor dem Aus. Ende des Monats soll der Betrieb eingestellt werden, das bestätigt mittlerweile auch die Geschäftsleitung offiziell. Der Betriebsrat ist entsetzt: „Das ist unmenschlich.“ Und der Stadthallenchef nennt noch ganz andere Probleme.
29.01.2026
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
28.01.2026
Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer
Ab der kommenden Woche wird das Hotel leer stehen. Wie es weitergeht mit dem Objekt, ist völlig offen.
Nur noch wenige Tage, dann wird das Hochhaus-Hotel den letzten Gast verabschieden. Offen ist jetzt, warum die Schließung so plötzlich erfolgen soll. Stand die Betriebserlaubnis auf der Kippe?
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
28.01.2026
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
29.01.2026
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
