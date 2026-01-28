Wie weiter mit dem Congress-Hotel? Das sagen Chemnitzer Politiker

Vom Wahrzeichen zur Brache? Das Aus für den Hotelbetrieb im einstigen „Interhotel Kongress“ sorgt im Chemnitzer Stadtrat für Diskussionen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Nach der angekündigten Schließung des Chemnitzer Congress-Hotels haben Vertreter mehrerer Parteien die Stadtverwaltung aufgefordert, sich an der Suche nach einer Perspektive für das Gebäude zu beteiligen. „Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsbereich Wirtschaft im Rathaus das aktiv begleitet", sagte Sabine Drechsler (SPD) in der Sitzung...