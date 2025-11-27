Wie zu DDR-Zeiten: Der Rote Turm von Chemnitz als Bastelbogen

Chemnitz
Eines der Chemnitzer Wahrzeichen gibt es nun zum selber basteln. Dahinter steckt ein Designer und Mann, der seit einem halben Jahrhundert Welten durch Falten, Stecken und Kleben entstehen lässt.
Kurt Völtzke hat jede Menge Geschichten über sein Leben zu erzählen. Sie fangen bei seiner Familiengeschichte an und hören bei den Bastelbögen, die ihn unter anderen berühmt gemacht haben, nicht auf. In Ägypten baute er im Auftrag des sehr reichen Unternehmers Samih Sawiris ein Haus. Der Milliardär erschuf einen Ferienort mit künstlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.