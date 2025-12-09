Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Wieder auf der Chemnitzer Opernhausbühne: Wie aus Eliza eine Grande Dame wird

Bild: Dieter Wuschanski
Chemnitz
Wieder auf der Chemnitzer Opernhausbühne: Wie aus Eliza eine Grande Dame wird
Von Galina Pönitz
Eines der am meisten aufgeführten Stücke in den Theatern Chemnitz ist „My Fair Lady“, das am 10. Dezember erneut zu sehen ist.

Chemnitz.

Mit „My Fair Lady“ kommt am Mittwoch, 10. Dezember, um 19 Uhr ein Musical von Alan Jay Lerner und Frederick Loewe auf die Bühne des Chemnitzer Opernhauses, das bei den Theatern Chemnitz zu den Stücken mit den meisten Aufführungen gehört. Im Mittelpunkt steht das Blumenmädchen Eliza Doolittle, das dem Sprachforscher Henry Higgins durch ihren ordinären Dialekt auffällt. Mit seinem Freund Oberst Pickering schließt Higgins eine Wette ab: Er will binnen weniger Wochen aus der „Rinnsteinpflanze“ Eliza eine Grande Dame machen. (gp) Foto: Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz

Tickets gibt es in den „Freie Presse“-Shops ab 33,20 Euro. Informationen zu den weiteren geplanten Vorstellungen stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de

