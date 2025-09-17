Windrad-Entwickler bietet Bürgerdialog in Kleinolbersdorfer Turnhalle

Das Unternehmen Juwi will über die Planungen von drei Windrädern auf dem Spitzberg informieren.

Am 1. Oktober lädt der Windkraft-Entwickler Juwi ab 17 Uhr zu einem Bürgerdialog in die Turnhalle Kleinolbersdorf ein. Juwi weist darauf hin, dass die Teilnahme nur für Personen möglich ist, die in der Region wohnen oder unmittelbares Interesse am Vorhaben haben. Eine vorherige Anmeldung bis zum 28. September ist erforderlich.