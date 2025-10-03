Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Windräder auf Chemnitzer Spitzberg: Gegner dominieren Info-Veranstaltung in Kleinolbersdorf

Auf Einladung des Ortschaftsrates bot Juwi in der Turnhalle eine Infoveranstaltung an. Den Termin nutzten 80 bis 100 Personen, um vor der Halle gegen den Bau der Anlagen zu protestieren. Bild: Toni Söll
Auf Einladung des Ortschaftsrates bot Juwi in der Turnhalle eine Infoveranstaltung an. Den Termin nutzten 80 bis 100 Personen, um vor der Halle gegen den Bau der Anlagen zu protestieren. Bild: Toni Söll
Windräder auf Chemnitzer Spitzberg: Gegner dominieren Info-Veranstaltung in Kleinolbersdorf
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Drei Windkraftanlagen sollen am südöstlichen Stadtrand errichtet werden. Das dahinterstehende Unternehmen versucht, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Viele Besucher haben sich aber schon ihre Meinung gebildet.

Das Ehepaar Schmidt kommt vergleichsweise unvoreingenommen in die Turnhalle von Kleinolbersdorf. Die beiden Senioren wohnen im Ort und wollen sich über den geplanten Bau von Windkraftanlagen informieren. Er sorge sich um Beeinträchtigungen für Natur und Mensch, sagt Reiner Schmidt. „Auf der anderen Seite wird Windenergie aber auch...
