Windräder auf Chemnitzer Spitzberg: Gegner dominieren Info-Veranstaltung in Kleinolbersdorf

Drei Windkraftanlagen sollen am südöstlichen Stadtrand errichtet werden. Das dahinterstehende Unternehmen versucht, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Viele Besucher haben sich aber schon ihre Meinung gebildet.

Das Ehepaar Schmidt kommt vergleichsweise unvoreingenommen in die Turnhalle von Kleinolbersdorf. Die beiden Senioren wohnen im Ort und wollen sich über den geplanten Bau von Windkraftanlagen informieren. Er sorge sich um Beeinträchtigungen für Natur und Mensch, sagt Reiner Schmidt. „Auf der anderen Seite wird Windenergie aber auch... Das Ehepaar Schmidt kommt vergleichsweise unvoreingenommen in die Turnhalle von Kleinolbersdorf. Die beiden Senioren wohnen im Ort und wollen sich über den geplanten Bau von Windkraftanlagen informieren. Er sorge sich um Beeinträchtigungen für Natur und Mensch, sagt Reiner Schmidt. „Auf der anderen Seite wird Windenergie aber auch...