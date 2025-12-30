Winter in Chemnitz: Endlich Schnee zum Rodeln und Spaßhaben

Chemnitz
Im Erzgebirge hat es schon geschneit, nun ist es auch endlich in Chemnitz soweit gewesen. Und weil viele frei haben, wurde das auch ausgiebig genutzt.
Kalt war es zwar in den vergangenen Tagen schon gewesen, doch der Schnee ließ auf sich warten. Bis jetzt. Chemnitz hat sich in ein kleines Winterwunderland verwandelt und am Gerhart-Hauptmann-Platz auf dem Kaßberg wurden sofort die Schlitten rausgeholt. Zu den ersten gehörten Kathrin Hanisch mit Nuka (r.) und Henry (l.). Und auch an anderen...
