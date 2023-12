Wintereinbruch in Chemnitz: Zwei Kinder bei Unfall auf der B 174 verletzt

Schnee und Glätte haben in der Stadt für einige Unfälle gesorgt. Am Freitagabend kollidierte ein BMW mit einem Ampelmast. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis heute Abend vor starkem Schneefall.

Seit Freitag schneit es auch in Chemnitz. Am Abend und in der Nacht führte das auf den Straßen zu einigen Unfällen, bei denen es aber keine Schwerverletzten gegeben hat, wie die Polizei am Morgen mitteilte.