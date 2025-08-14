Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • „Wir hätten mit viel mehr Gegenwehr gerechnet“: Wie die CDU-Basis aus Chemnitz auf den Start von Kanzler Merz blickt

Bekommt von der Chemnitzer CDU ein solides Zeugnis für die ersten 100 Tage: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Bekommt von der Chemnitzer CDU ein solides Zeugnis für die ersten 100 Tage: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
„Wir hätten mit viel mehr Gegenwehr gerechnet“: Wie die CDU-Basis aus Chemnitz auf den Start von Kanzler Merz blickt
Von Erik Anke
Früher wurde die CDU schon mal als „Kanzlerwahlverein“ bezeichnet, doch während der Regierungsbildung in diesem Jahr gab es ungewohnt viel Unruhe in der Partei. Wie ist die Stimmung in Chemnitz?

Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist ein Großteil der Deutschen unzufrieden mit der neuen Bundesregierung, die seit 100 Tagen im Amt ist. Nur Anhänger der CDU schauen mehrheitlich positiv in die Zukunft unter Kanzler Merz (CDU). Doch auch dort gibt es Redebedarf.
