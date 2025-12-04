„Wir kämpfen um unsere Existenz“ – Chemnitzer Händlerin über zunehmenden Leerstand im Vita-Center

In dem Einkaufscenter haben zuletzt mehrere namhafte Läden geschlossen. Die verbliebenen Händler und die Kunden fragen sich, wie es weitergeht. Das Centermanagement kündigt Umbauarbeiten an.

Sie ist eine der dienstältesten Händlerinnen im Vita-Center. Seit 2001 verkauft Kim Dang in ihrem Geschäft „C’Dona“ Kleidung und Schuhe. Zu besseren Zeiten hatte sie mehrere Angestellte, weil das Geschäft lief: „Das können wir uns im Moment nicht leisten“, berichtet sie. Immer weniger Menschen suchten das Center auf. „Es gibt kaum...