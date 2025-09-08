„Wird demnächst wieder Anzeigen hageln“ – skurrile Verhandlung um Streit unter Dorfbewohnern vor Chemnitzer Amtsgericht

Chemnitz
Einst spielten Kinder und Enkel zusammen, dann zerstritten sich zwei Familien. Nun will eine der Frauen von der anderen bedroht worden sein. Das Problem: Die Angeschuldigte war zum Tatzeitpunkt gar nicht da.
Er raufte sich die Haare, unterbrach immer wieder die konfusen Ausführungen der Angeklagten und verwies schließlich deren Ehemann des Verhandlungssaals, weil der wiederholt dazwischenrief: So einfach der Tatvorwurf in diesem Verfahren vor dem Amtsgericht, so schwierig war es für den Richter, Licht ins Dunkel zu bringen und die Contenance zu...
