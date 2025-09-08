Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wird demnächst wieder Anzeigen hageln“ – skurrile Verhandlung um Streit unter Dorfbewohnern vor Chemnitzer Amtsgericht

Ein Streit unter Dorfnachbarn landete nun vor dem Amtsgericht.
Ein Streit unter Dorfnachbarn landete nun vor dem Amtsgericht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv
Ein Streit unter Dorfnachbarn landete nun vor dem Amtsgericht.
Ein Streit unter Dorfnachbarn landete nun vor dem Amtsgericht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv
Chemnitz
„Wird demnächst wieder Anzeigen hageln“ – skurrile Verhandlung um Streit unter Dorfbewohnern vor Chemnitzer Amtsgericht
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einst spielten Kinder und Enkel zusammen, dann zerstritten sich zwei Familien. Nun will eine der Frauen von der anderen bedroht worden sein. Das Problem: Die Angeschuldigte war zum Tatzeitpunkt gar nicht da.

Er raufte sich die Haare, unterbrach immer wieder die konfusen Ausführungen der Angeklagten und verwies schließlich deren Ehemann des Verhandlungssaals, weil der wiederholt dazwischenrief: So einfach der Tatvorwurf in diesem Verfahren vor dem Amtsgericht, so schwierig war es für den Richter, Licht ins Dunkel zu bringen und die Contenance zu...
