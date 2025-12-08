Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wo es im Dezember in Chemnitz auf den Straßen hakt

Bild: Tilo Steiner
Die Chemnitzer Baustellen in der zweiten Dezemberwoche im Überblick.
36 Baustellen zählt die „Freie Presse“-Liste, die jedoch nicht vollständig ist.
Chemnitz
Wo es im Dezember in Chemnitz auf den Straßen hakt
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar liegt der Ausbau des Chemnitzer Modells an der Leipziger Straße noch weit entfernt. Trotzdem stehen Voruntersuchungen an. Das führt in der zweiten Dezemberwoche zu Behinderungen auf der Trasse. Konkret geht es um Untersuchungen im Abwasserkanal.

1. Aktienstraße (neu) in Höhe Hausnummer 30 Verkehrsraumeinschränkung, halbseitige Fahrbahneinschränkung (wechselseitig) wegen Strom-Hausanschlussverlegung ab Montag, 8. Dezember bis 12. Dezember.
