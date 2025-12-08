Wo es im Dezember in Chemnitz auf den Straßen hakt

Zwar liegt der Ausbau des Chemnitzer Modells an der Leipziger Straße noch weit entfernt. Trotzdem stehen Voruntersuchungen an. Das führt in der zweiten Dezemberwoche zu Behinderungen auf der Trasse. Konkret geht es um Untersuchungen im Abwasserkanal.

1. Aktienstraße (neu) in Höhe Hausnummer 30 Verkehrsraumeinschränkung, halbseitige Fahrbahneinschränkung (wechselseitig) wegen Strom-Hausanschlussverlegung ab Montag, 8. Dezember bis 12. Dezember.