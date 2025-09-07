Wo früher Autos rollten: Lichtenau eröffnet mit „Trickland“ einen Pump-Track für Jugendliche mit Profi-Tipps vom Weltmeister

In Lichtenau eröffnet das Trickland: Auf der neuen Pump-Track-Strecke treffen Sport, Gemeinschaft und Verantwortung zusammen – mitgestaltet von Jugendlichen und eröffnet vom Weltmeister.

Wo früher Autos über eine Umgehungsstraße rollten, rauschen jetzt Fahrräder und Roller: In Lichtenau ist am Freitagabend das Trickland eröffnet worden – eine Pump-Track-Strecke, die nicht nur sportlichen Nervenkitzel verspricht, sondern auch ein neues Stück Freizeitkultur in die Gemeinde bringt. Wo früher Autos über eine Umgehungsstraße rollten, rauschen jetzt Fahrräder und Roller: In Lichtenau ist am Freitagabend das Trickland eröffnet worden – eine Pump-Track-Strecke, die nicht nur sportlichen Nervenkitzel verspricht, sondern auch ein neues Stück Freizeitkultur in die Gemeinde bringt.