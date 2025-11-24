Wo in Chemnitz nach dem Weihnachtsmarkt die Party abgeht

Veranstalter Henrik Bonesky öffnet am Freitag zum zweiten Mal sein „Schmäh“-Stadl in der Innenstadt. Welche Musik läuft, ob es Eintritt kostet und warum es dort zwitschernde Getränke gibt.

Wenn am Freitag der Weihnachtsmarkt startet, öffnet am Markt auch wieder eine Partylocation für Nachtschwärmer ihre Türen – das „Schmäh"-Stadl. Premiere dafür gab es im letzten Jahr. Veranstalter Henrik Bonesky hatte die frühere Hunkemöller-Filiale für zehn Abende in einen Club verwandelt. „Die Nachfrage für dieses Jahr war...