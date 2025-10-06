Wo in den Herbstferien in Chemnitz gebaut wird

Chemnitz
Auf der Wolgograder Allee wird ab Montag gebaut. Die abschnittsweise Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 17. Oktober. Auch auf der Leipziger Straße gibt es eine neue Baustelle. Stadtauswärts sind die Fahrspuren punktuell reduziert.
1. Altenhainer Dorfstraße (neu) zwischen Einsiedler Weg und B 174 Vollsperrung wegen Arbeiten am Abwassernetz ab Montag, 6. Oktober bis 17.10.2025. Umleitung: (Alte) Zschopauer Straße, Shakespearestraße, Ferdinandstraße und Altenhainer Dorfstraße.
