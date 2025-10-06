Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wo in den Herbstferien in Chemnitz gebaut wird

Die Baustellen in Chemnitz für die erste Herbstferienwoche im Überblick.
Die Baustellen in Chemnitz für die erste Herbstferienwoche im Überblick. Bild: Tilo Steiner
Die Baustellen in Chemnitz für die erste Herbstferienwoche im Überblick.
Die Baustellen in Chemnitz für die erste Herbstferienwoche im Überblick. Bild: Tilo Steiner
Chemnitz
Wo in den Herbstferien in Chemnitz gebaut wird
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Wolgograder Allee wird ab Montag gebaut. Die abschnittsweise Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 17. Oktober. Auch auf der Leipziger Straße gibt es eine neue Baustelle. Stadtauswärts sind die Fahrspuren punktuell reduziert.

1. Altenhainer Dorfstraße (neu) zwischen Einsiedler Weg und B 174 Vollsperrung wegen Arbeiten am Abwassernetz ab Montag, 6. Oktober bis 17.10.2025. Umleitung: (Alte) Zschopauer Straße, Shakespearestraße, Ferdinandstraße und Altenhainer Dorfstraße.
