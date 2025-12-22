Wo man in Chemnitz auf den letzten Drücker noch einen Weihnachtsbraten bekommt

Wer bis heute noch nicht weiß, was am Heiligabend auf den Tisch kommt, hat nicht mehr viel Auswahl. Hier wird man noch fündig.

Der Heiligabend und die Feiertage rücken immer näher. In den meisten Fleischereien ist die Vorbestellungszeit bereits abgelaufen, oft sind Gänse, Enten und Wild auch schon im heimischen Kühlschrank untergebracht. In Chemnitz ist man aber auch auf den letzten Drücker noch nicht ganz aufgeschmissen.