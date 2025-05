Wochenendtipps für Laufmuffel in Chemnitz: Was abseits des Kulturhauptstadt-Marathons noch los ist

Mit dem Kulturhauptstadt-Marathon steigt am Sonntag das sportliche Großevent des Jahres. Doch auch abseits der Laufstrecke gibt es viel zu erleben. „Freie Presse“ präsentiert eine Auswahl.

Am Wochenende stehen die Zeichen in Chemnitz auf Wettkampf. Rund 8000 Läufer werden am Sonntag zum Marathon erwartet, hinzu kommen zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke. Laufmuffel werden auf andere Weise aktiv: beim Anbaden im Freibad, als Jury beim Malwettstreit oder für den guten Zweck bei der Ballett-Benefiz-Gala.