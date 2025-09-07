Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Wohin bringe ich mein Kind zum Sport? Chemnitzer Vereine mit ihren Nachwuchsangeboten

Der WSV Grüna hat auf der „Sports United“ eine Skisprung-Schanze aufgebaut. Weiten von zwei Meter waren darauf kein Problem.
Der WSV Grüna hat auf der „Sports United“ eine Skisprung-Schanze aufgebaut. Weiten von zwei Meter waren darauf kein Problem. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Wohin bringe ich mein Kind zum Sport? Chemnitzer Vereine mit ihren Nachwuchsangeboten
Von Christian Mathea
Über 200 Klubs bieten fast 90 Sportarten in Chemnitz an. Bei der „Sports United“ am Samstag am CFC-Stadion konnten Besucher viele davon ausprobieren. Aber das geht natürlich auch bei den Schnupperangeboten unter der Woche.

Bis ein Chemnitzer die Vierschanzentournee gewinnt, ist es ein weiter Weg. Theoretisch möglich ist das. Bei der „Sports United“ hatte der Wintersportverein Grüna eine Kinderschanze aufgestellt, auf der die Springer Weiten bis zu zwei Meter erreichten.
