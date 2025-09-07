Wohin bringe ich mein Kind zum Sport? Chemnitzer Vereine mit ihren Nachwuchsangeboten

Über 200 Klubs bieten fast 90 Sportarten in Chemnitz an. Bei der „Sports United“ am Samstag am CFC-Stadion konnten Besucher viele davon ausprobieren. Aber das geht natürlich auch bei den Schnupperangeboten unter der Woche.

Bis ein Chemnitzer die Vierschanzentournee gewinnt, ist es ein weiter Weg. Theoretisch möglich ist das. Bei der „Sports United" hatte der Wintersportverein Grüna eine Kinderschanze aufgestellt, auf der die Springer Weiten bis zu zwei Meter erreichten.