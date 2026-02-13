MENÜ
Die Feuerwehr bekämpft Flammen in einem Wohnhaus in Wittgensdorf.
Die Feuerwehr bekämpft Flammen in einem Wohnhaus in Wittgensdorf. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Wohnhaus in Wittgensdorf brennt
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Rauchwolken sind weithin sichtbar. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, mussten aber ins Krankenhaus.

Ein Wohnhaus an der Straße „An der Halde“ in Wittgensdorf stand am Freitag in Flammen. Die Rauchwolken waren weit am Himmel über Chemnitz sichtbar. Die Rettungskräfte wurden gegen 14.15 Uhr am Nachmittag informiert. Bei ihrem Eintreffen vor Ort standen die oberen Etagen unter dem Schieferdach in Vollbrand.
