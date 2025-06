Wohnhausbrand an Leipziger Straße in Chemnitz: Ursache weiter unklar

Am Mittwochnachmittag hatte der Dachstuhl des Gebäudes an der Leipziger Straße Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zu den Ursachen.

Die Ermittlungen zu dem Brand am Mittwoch in einem Wohnhaus an der Leipziger Straße in Chemnitz sind am Donnerstag fortgesetzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, war ein Brandursachenermittler im Laufe des Tages vor Ort. Bisher konnte aber noch keine Aussage zur Ursache des Feuers getroffen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei...