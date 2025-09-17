Wohnmobil-Boom: Burgstädt möchte vom Trend profitieren

Burgstädt plant, das Parken zu digitalisieren. Handy- und Kartenzahlung stehen im Fokus, während Wohnmobil-Parkplätze die touristische Infrastruktur erweitern könnten. Das ist geplant.

Die Stadt Burgstädt modernisiert ihr Parkraumkonzept. Künftig soll die Bezahlung an Parkscheinautomaten auch mit Handy und Kartenzahlung möglich sein. Ein entsprechendes Papier wird zurzeit von der Verwaltung ausgearbeitet. Details zu Gratis-Parken, kostenpflichtige sowie Park-and-Ride-Plätze bzw. Anwohnerparkplätze sind noch nicht bekannt.