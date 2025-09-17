Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wohnmobil-Boom: Burgstädt möchte vom Trend profitieren

Idylle pur: Der Mio-Campingplatz in Ottendorf mit 40 Stellplätzen bei Sonnenuntergang.
Idylle pur: Der Mio-Campingplatz in Ottendorf mit 40 Stellplätzen bei Sonnenuntergang.
Chemnitz Umland
Wohnmobil-Boom: Burgstädt möchte vom Trend profitieren
Von Bettina Junge
Burgstädt plant, das Parken zu digitalisieren. Handy- und Kartenzahlung stehen im Fokus, während Wohnmobil-Parkplätze die touristische Infrastruktur erweitern könnten. Das ist geplant.

Die Stadt Burgstädt modernisiert ihr Parkraumkonzept. Künftig soll die Bezahlung an Parkscheinautomaten auch mit Handy und Kartenzahlung möglich sein. Ein entsprechendes Papier wird zurzeit von der Verwaltung ausgearbeitet. Details zu Gratis-Parken, kostenpflichtige sowie Park-and-Ride-Plätze bzw. Anwohnerparkplätze sind noch nicht bekannt.
