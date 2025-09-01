Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wohnungsbrand in Chemnitz: Polizei vermutet Kind als Verursacher

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Bild: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Wohnungsbrand in Chemnitz: Polizei vermutet Kind als Verursacher
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Feuer in Altchemnitz müssen zwei Personen ins Krankenhaus. Die Polizei veröffentlicht erste Ermittlungsergebnisse.

Feuerwehr und Polizei rückten am Wochenende zu mehreren Bränden im Chemnitzer Stadtgebiet aus. Am Montag teilte die Polizeidirektion den Ermittlungsstand zu einem der Einsätze mit. Das betreffende Feuer war am Sonntagmittag in der Solbrigstraße in Altchemnitz ausgebrochen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerieten mehrere Kartons in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
07:17 Uhr
2 min.
Kommunen in Sachsen sollen mehr Geld für Windräder bekommen
Die Gemeinden in Sachsen sollen künftig mehr am Betrieb von Windkraftanlagen verdienen. (Archivbild)
Der Ausbau der Windkraft in Sachsen kommt nur schleppend voran. Nun soll der finanzielle Anreiz für die Kommunen verbessert werden.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
12.07.2025
1 min.
Feuer in Altchemnitz: Polizei stellt drei Verdächtige
Die Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht nach Altchemnitz ausrücken.
Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag in den Chemnitzer Stadtteil aus. Der Brand wurde schnell gelöscht.
Erik Anke
29.07.2025
2 min.
Leiche nach Gartenlaubenbrand in Chemnitz identifiziert: Das sagt die Staatsanwaltschaft
Von dem Gebäude blieben nur wenige Mauern übrig.
Ende Juni war eine Gartenlaube in Markersdorf abgebrannt. Darin fand die Polizei eine Leiche. Nun steht fest, um wen es sich dabei handelt.
Erik Anke
Mehr Artikel