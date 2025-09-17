Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wohnungsbrand in Chemnitz: Zwei Personen mit Drehleiter gerettet

Update
Chemnitz
Wohnungsbrand in Chemnitz: Zwei Personen mit Drehleiter gerettet
Von Jan Härtel
An der Chemnitztalstraße hat es am Mittwochabend einen Wohnungsbrand gegeben. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Chemnitz.

In Chemnitz ist bei einem Wohnungsbrand am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Chemnitztalstraße aus. Als die Feuerwehr eintraf, drang schwarzer Rauch aus einem Fenster. Zwei Menschen mussten per Drehleiter gerettet werden, eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

27 Kameraden der Feuerwehr Chemnitz waren im Einsatz, der gegen 20.30 Uhr beendet werden konnte. Ersten Informationen zufolge sollen in der Wohnung Kunststoff und Textilien Feuer gefangen haben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. (bomm)

