Wolkenburg wird zu Pfingsten wieder zum Biker-Mekka

Motorradfahrer aus ganz Europa sind am Wochenende an die Mulde gekommen. Sie haben zum Teil hunderte Kilometer auf sich genommen - für ein ganz besonderes Gefühl.

Auf der sonst so ruhigen Wiese am alten Sportplatz in Wolkenburg ist es zu Pfingsten wieder laut: glänzende Motorräder, ein großes Festzelt am Waldrand, eine Bühne, Stände, Lagerfeuer und etliche Zelte machen aus der Fläche eine Partyzone. Zum 33. Mal lud der Motorradclub Delirium Germanicum zu seiner Biker- und Rockparty an die Mulde....