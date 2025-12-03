Wünsch dir deinen Musiker: Voting für Chemnitzer Parksommer 2026 gestartet

Ob Sängerin Julia Jeevas, das Duo Kaufmann oder die Band „Karl die Große“: Parksommer-Fans können bis 31. Januar die Musiker für die Sonntagskonzerte auswählen.

Chemnitz. Auch dank freiwilliger Spenden von rund 45.000 Euro ist der Parksommer im kommenden Jahr wieder gesichert. 2026 wird das Sommerfestival im Stadthallenpark vom 2. Juli bis zum 2. August zum zehnten Mal stattfinden.

Für die Musiker der Sonntagskonzerte ist das Voting im Internet gestartet. Ob die Sängerin Julia Jeevas, das Duo Kaufmann, das Matti Klein Soul Trio oder die Bands „Karl die Große“ und „Lebendig“: Parksommer-Fans können bis 31. Januar zwischen 157 Musikern auswählen.

Die Künstler und Bands mit den meisten Stimmen werden anschließend für den Parksommer 2026 eingeladen. Zu finden ist das Voting unter www.parksommer.de/band-voting-parksommer. (cma)