Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wünsch dir deinen Musiker: Voting für Chemnitzer Parksommer 2026 gestartet

Der Parksommer zog 2025 über 33.000 Gäste.
Der Parksommer zog 2025 über 33.000 Gäste. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Parksommer zog 2025 über 33.000 Gäste.
Der Parksommer zog 2025 über 33.000 Gäste. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Wünsch dir deinen Musiker: Voting für Chemnitzer Parksommer 2026 gestartet
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Sängerin Julia Jeevas, das Duo Kaufmann oder die Band „Karl die Große“: Parksommer-Fans können bis 31. Januar die Musiker für die Sonntagskonzerte auswählen.

Chemnitz.

Auch dank freiwilliger Spenden von rund 45.000 Euro ist der Parksommer im kommenden Jahr wieder gesichert. 2026 wird das Sommerfestival im Stadthallenpark vom 2. Juli bis zum 2. August zum zehnten Mal stattfinden.

Für die Musiker der Sonntagskonzerte ist das Voting im Internet gestartet. Ob die Sängerin Julia Jeevas, das Duo Kaufmann, das Matti Klein Soul Trio oder die Bands „Karl die Große“ und „Lebendig“: Parksommer-Fans können bis 31. Januar zwischen 157 Musikern auswählen.

Die Künstler und Bands mit den meisten Stimmen werden anschließend für den Parksommer 2026 eingeladen. Zu finden ist das Voting unter www.parksommer.de/band-voting-parksommer. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
24.07.2025
2 min.
Dank freiwilligem Eintrittsgeld: Chemnitzer Parksommer 2026 gesichert
Der Parksommer in Chemnitz lockt Abend für Abend etliche Besucher in den Stadthallenpark.
Eigentlich ist das beliebte Kulturfestival im Stadthallenpark für Besucher kostenfrei. Dennoch leisten viele einen Beitrag und sichern so die Finanzierung. Im kommenden Jahr steht die zehnte Auflage an.
Michael Müller
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
11.07.2025
1 min.
Halbzeit beim Chemnitzer Parksommer: Besucher nähern sich Spendenziel
Bisher haben 17.700 Gäste den Parksommer im Kulturhauptstadt-Jahr besucht.
An 14 Festivaltagen haben 17.700 Gäste die kostenlosen Angebote im Stadthallenpark genutzt. Der Bitte nach finanzieller Unterstützung kommen viele nach.
Christian Mathea
Mehr Artikel