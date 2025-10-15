XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter

Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.

Für Lea-Sophie Schmidt aus dem Chemnitzer Flemminggebiet war es keine Frage, dass es an diesem Vormittag mit dem Rad hinausgeht nach Rottluff. Auf dem Premium-Radweg, der dort zwischen Altendorf und Rabenstein in den vergangenen Jahren gebaut wurde, ist die 15-Jährige ohnehin regelmäßig unterwegs, nutzt ihn unter anderem für ihren Weg zur...