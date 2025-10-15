Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter

Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren. Bild: Toni Söll
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren. Bild: Toni Söll
Chemnitz
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.

Für Lea-Sophie Schmidt aus dem Chemnitzer Flemminggebiet war es keine Frage, dass es an diesem Vormittag mit dem Rad hinausgeht nach Rottluff. Auf dem Premium-Radweg, der dort zwischen Altendorf und Rabenstein in den vergangenen Jahren gebaut wurde, ist die 15-Jährige ohnehin regelmäßig unterwegs, nutzt ihn unter anderem für ihren Weg zur...
