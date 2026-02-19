MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Yoga zwischen Kunst, Square Dance und Stadtabenteuer: Das bietet Chemnitz am Wochenende

Vom 21 bis 28. Februar können Läufer auf der App „Strava“ verschiedene Strecken des Antarktis Marathon 2026 laufen.
Vom 21 bis 28. Februar können Läufer auf der App „Strava“ verschiedene Strecken des Antarktis Marathon 2026 laufen. Bild: H. Schmidt/dpa und Toni Söll
Funny Money!, eine Komödie von Ray Cooney. Die Premiere fand am 28.10.2024 statt.
Funny Money!, eine Komödie von Ray Cooney. Die Premiere fand am 28.10.2024 statt. Bild: Dieter Wuschanski
Am Freitag bis Samstag gibt es drei Angebote für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche in Chemnitz.
Am Freitag bis Samstag gibt es drei Angebote für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche in Chemnitz. Bild: Claudia Dohle
Vom 21 bis 28. Februar können Läufer auf der App „Strava“ verschiedene Strecken des Antarktis Marathon 2026 laufen.
Vom 21 bis 28. Februar können Läufer auf der App „Strava“ verschiedene Strecken des Antarktis Marathon 2026 laufen. Bild: H. Schmidt/dpa und Toni Söll
Funny Money!, eine Komödie von Ray Cooney. Die Premiere fand am 28.10.2024 statt.
Funny Money!, eine Komödie von Ray Cooney. Die Premiere fand am 28.10.2024 statt. Bild: Dieter Wuschanski
Am Freitag bis Samstag gibt es drei Angebote für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche in Chemnitz.
Am Freitag bis Samstag gibt es drei Angebote für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche in Chemnitz. Bild: Claudia Dohle
Chemnitz
Yoga zwischen Kunst, Square Dance und Stadtabenteuer: Das bietet Chemnitz am Wochenende
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Antarktis-Marathon, kostenlose Führungen zum Weltgästeführertag, neues Theaterstück im Fritz Theater oder Jazz-Comeback – wer mag, kann an diesem Wochenende vom Vormittag bis spät in die Nacht unterwegs sein.

Für die Aktiven: Am Freitag lädt das Museum Gunzenhauser ab 16.45 Uhr zu „Yoga im Museum“ ein. Eine Anmeldung sowie das Mitbringen einer eigenen Yogamatte sind nötig, die Teilnahme kostet 12 Euro. Ab 19.30 Uhr kann man zum vorerst letzten Mal beim Cinderella Square Dance Club im Tanzsportzentrum am Chemnitz Center kostenlos und ohne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
15.01.2026
4 min.
Kunst, Hochzeitsmesse und Gemeinschaft: Was in Chemnitz ein Jahr nach dem Kulturhauptstadt-Start alles los ist
Lust auf ein neues Hobby? Im Tanzsportcentrum werden Square Dance Schnupperkurse angeboten, ein etwas anderer Gruppentanz.
Ein Jahr nach dem offiziellen Beginn der Kulturhauptstadt: Wie geht es mit Chemnitz weiter? Dieses Wochenende mit viel Musik und einem Hauch Nostalgie – von Jazz bis Schwanensee, von Achtsamkeit bis Square Dance.
Laetitia Feddersen
22.01.2026
4 min.
Von Modellträumen bis Musikmagie: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Von Freitag bis Sonntag finden die Spiele- und Modelltage in der Messe Chemnitz statt.
Vom Familiennachmittag zwischen Modellbahnen und Brettspielen über große Oper, epische Serien-Soundtracks und französischen Filmsalon: In Chemnitz gibt es am Wochenende etwas für jeden.
Laetitia Feddersen
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
Mehr Artikel