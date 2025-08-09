Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zahnpflegeprodukte im Wert von 300.000 Euro in Chemnitz gestohlen

Langfinger nutzten die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers am Neefepark.
Langfinger nutzten die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers am Neefepark. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Langfinger nutzten die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers am Neefepark.
Langfinger nutzten die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers am Neefepark. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Zahnpflegeprodukte im Wert von 300.000 Euro in Chemnitz gestohlen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lkw parkte über Nacht am Neefepark, was Kriminelle für sich ausnutzten. Aber warum gleich ein sechsstelliger Betrag?

Chemnitz.

Der Fahrer dürfte tief in seiner Zugmaschine geschlafen haben, als sich die Täter an dem Auflieger seines Lkw zu schaffen machten. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag machte er eine längere Pause zur Erholung auf dem Parkplatz des Neefeparkes. Als er am Morgen danach nachschaute, musste er laut Polizei feststellen, dass in der Nacht ein Teil seiner Ladung gestohlen worden war. Ganze sechs Paletten mit Zahnpflegeprodukten fehlten im Laderaum des Lkw. Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf ganze 300.000 Euro.

Ein sechsstelliger Betrag für Zahnpflegeprodukte? Um Zahnpasta wird es sich dabei nicht gehandelt haben. Auf Nachfrage erklärt die Polizei, dass der Lkw unter anderem elektrische Zahnbürsten geladen hatte. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Kabeldiebe am Chemnitzer Neefepark unterwegs
Kupferkabel sind immer wieder im Visier von Dieben.
Ein Trio soll am Montag nahe des Chemnitzer Neefeparks Kupferkabel aus einem Container geklaut haben. Die Polizei machte ihre Flucht zunichte.
Jakob Nützler
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
23.07.2025
1 min.
Chemnitz: Kommt Lukas Podolskis Dönerkette ins Kaufland?
Im Herbst will Kaufland seine Filiale im Neefepark öffnen.
Dienstleister und Fachgeschäfte sollen das Angebot von Kaufland im Neefepark erweitern. Lukas Podolskis Dönerkette kooperiert anderswo mit Kaufland - kommt sie auch nach Chemnitz?
Christian Mathea
06:40 Uhr
1 min.
Unfall mit Motorrad in Einsiedel
Das Motorrad rutschte unter ein geparktes Fahrzeug.
Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Jens Kassner
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
Mehr Artikel