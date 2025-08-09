Zahnpflegeprodukte im Wert von 300.000 Euro in Chemnitz gestohlen

Ein Lkw parkte über Nacht am Neefepark, was Kriminelle für sich ausnutzten. Aber warum gleich ein sechsstelliger Betrag?

Chemnitz. Der Fahrer dürfte tief in seiner Zugmaschine geschlafen haben, als sich die Täter an dem Auflieger seines Lkw zu schaffen machten. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag machte er eine längere Pause zur Erholung auf dem Parkplatz des Neefeparkes. Als er am Morgen danach nachschaute, musste er laut Polizei feststellen, dass in der Nacht ein Teil seiner Ladung gestohlen worden war. Ganze sechs Paletten mit Zahnpflegeprodukten fehlten im Laderaum des Lkw. Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf ganze 300.000 Euro.

Ein sechsstelliger Betrag für Zahnpflegeprodukte? Um Zahnpasta wird es sich dabei nicht gehandelt haben. Auf Nachfrage erklärt die Polizei, dass der Lkw unter anderem elektrische Zahnbürsten geladen hatte. (cma)