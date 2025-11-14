ZDF vor Abschaltung im Chemnitzer Kabel-TV: Das empfiehlt Netzbetreiber Pyur

Das öffentlich-rechtliche Programm zieht einen Schlussstrich. Für Zuschauer mit älteren Fernsehgeräten könnte das zum Problem werden.

Die Chemnitzer Kunden des Kabelnetzbetreibers Pyur müssen sich unter Umständen einmal mehr auf Umstellungen auf ihrer Fernbedienung einrichten. Grund ist nach Angaben des Unternehmens das ZDF. Es beendet am kommenden Dienstag die Ausstrahlung seines Programms in einfacher Bildqualität (SD). Künftig wird das ZDF ausschließlich in HD-Qualität...