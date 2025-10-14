Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zecken: Erneut Anstieg bei Borreliose-Meldungen in Chemnitz, FSME aber rückläufig

Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas.
Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas. Bild: Marijan Murat/dpa
Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas.
Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas. Bild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Zecken: Erneut Anstieg bei Borreliose-Meldungen in Chemnitz, FSME aber rückläufig
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Borreliose erkrankt als zuvor. Die Fallzahlen bei FSME sanken dafür. Immer mehr Chemnitzer lassen sich dagegen impfen.

Die Zeckensaison ist vorbei und Chemnitz verzeichnet erneut einen Anstieg bei den gemeldeten Borreliose-Infektionen. Bis zum 13. Oktober wurden dem Gesundheitsamt 484 Fälle aus Laboren gemeldet. Im gesamten Vorjahr waren es nur 391. Bei 122 davon gab es symptomatische Erkrankungen (Vorjahr: 65). Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass es eine...
