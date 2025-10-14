Zecken: Erneut Anstieg bei Borreliose-Meldungen in Chemnitz, FSME aber rückläufig

Chemnitz
In Chemnitz sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Borreliose erkrankt als zuvor. Die Fallzahlen bei FSME sanken dafür. Immer mehr Chemnitzer lassen sich dagegen impfen.
Die Zeckensaison ist vorbei und Chemnitz verzeichnet erneut einen Anstieg bei den gemeldeten Borreliose-Infektionen. Bis zum 13. Oktober wurden dem Gesundheitsamt 484 Fälle aus Laboren gemeldet. Im gesamten Vorjahr waren es nur 391. Bei 122 davon gab es symptomatische Erkrankungen (Vorjahr: 65). Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass es eine...
